РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задержаны более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
«Десять поездов отправлены через перегон Лихая — Замчалово. На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге», — говорится в сообщении.