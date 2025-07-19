Студентка омского политеха потеряла полмиллиона рублей из-за мошенников

Схема обмана оказалась стандартной: девушке позвонили неизвестные и сообщили о якобы существующей угрозе её банковским сбережениям. Доверчивая студентка, следуя инструкциям злоумышленников, перевела все свои средства на указанные ими счета.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Расследование происшествия продолжается.
Масштаб проблемы в регионе вызывает серьёзную обеспокоенность. По данным прокуратуры Омской области, с начала года зарегистрировано уже 2 959 случаев IT-мошенничества. Общий ущерб, нанесённый жителям региона, превысил 912 миллионов рублей.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в банк по официальному номеру телефона.
Важно помнить, что сотрудники банков никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.