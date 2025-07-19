В Волжском районе погибли три человека в результате пожара в жилом доме 19 июля

В ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» сообщили, что результате пожара в одном из частных домов поселка Подлесный Волжского района погибли 3 человека.
Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила в экстренную службу в 2:50 ночи 19 июля.
Спасатели незамедлительно направились к частному дому на улице Вишневая. На место ЧП прибыли 32 спасателя и 7 единиц техники.
«По прибытии было установлено, что горит дом 250 квадратных метров. Объявлен ранг пожара 1-БИС. На тушение были поданы 4 ствола “Б”, сформированы 2 звена ГДЗС», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Как оказалось, пожар унес жизни трех людей. Огонь пожарным удалось потушить к 5:30 утра.