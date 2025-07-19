В Волжском районе погибли три человека в результате пожара в жилом доме 19 июля

«По прибытии было установлено, что горит дом 250 квадратных метров. Объявлен ранг пожара 1-БИС. На тушение были поданы 4 ствола “Б”, сформированы 2 звена ГДЗС», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».