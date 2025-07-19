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В Волжском районе погибли три человека в результате пожара в жилом доме 19 июля

Минувшей ночью в Самарской области случилось смертельное ЧП.

В ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» сообщили, что результате пожара в одном из частных домов поселка Подлесный Волжского района погибли 3 человека.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила в экстренную службу в 2:50 ночи 19 июля.

Спасатели незамедлительно направились к частному дому на улице Вишневая. На место ЧП прибыли 32 спасателя и 7 единиц техники.

«По прибытии было установлено, что горит дом 250 квадратных метров. Объявлен ранг пожара 1-БИС. На тушение были поданы 4 ствола “Б”, сформированы 2 звена ГДЗС», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Как оказалось, пожар унес жизни трех людей. Огонь пожарным удалось потушить к 5:30 утра.