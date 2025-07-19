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На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Источник: © РИА Новости

Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, а глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль.

«На перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области открыто движение поездов на электротяге. В 9.19 на станции Лихая Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам.

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