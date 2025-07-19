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В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров

Авиалесоохрана: за минувшие сутки в России потушили 25 природных пожаров.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 551 гектар, сообщает в субботу Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… лесопожарные службы ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 551 гектар», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу на территории РФ было 53 лесных пожара на площади 4 339 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае — 14 пожаров на площади 2 628 гектаров.