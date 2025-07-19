Замена домофона стоила нижегородскому пенсионеру 14 млн рублей

По имеющимся данным, 73-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Звонившая женщина представилась его соседкой и сообщила, что в доме скоро пройдет замена входных дверей и системы домофона. По ее словам, каждому жильцу будет присвоен индивидуальный код, с помощью которого можно будет попасть в подъезд без ключа. Под предлогом настройки системы она попросила пенсионера продиктовать код из СМС, который должен был поступить в ходе разговора. Мужчина, не заподозрив обмана, выполнил просьбу. После этого связь оборвалась.