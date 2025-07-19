Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на Ольхоне: в ДТП погиб трёхлетний мальчик

Трагедия на Ольхоне: в ДТП погиб трёхлетний мальчик. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели маленького мальчика в Ольхонском районе. По предварительным данным, вчера вечером около 18:30 на дороге близ села Харанцы 32-летний водитель автомобиля Suzuki Jimny потерял управление, в результате чего внедорожник перевернулся.

В аварии погиб трёхлетний пассажир, которого перевозили с нарушением правил. По словам отца ребёнка, который был за рулём, вместе с женой они доставили мальчика в больницу посёлка Хужир, но врачи смогли только констатировать смерть.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Родители дают объяснения, а правоохранители выясняют все детали случившегося.