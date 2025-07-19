Трагедия на Ольхоне: в ДТП погиб трёхлетний мальчик

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели маленького мальчика в Ольхонском районе. По предварительным данным, вчера вечером около 18:30 на дороге близ села Харанцы 32-летний водитель автомобиля Suzuki Jimny потерял управление, в результате чего внедорожник перевернулся.
В аварии погиб трёхлетний пассажир, которого перевозили с нарушением правил. По словам отца ребёнка, который был за рулём, вместе с женой они доставили мальчика в больницу посёлка Хужир, но врачи смогли только констатировать смерть.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Родители дают объяснения, а правоохранители выясняют все детали случившегося.