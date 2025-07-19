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В Челябинской области бездомный ворвался в магазин с ножом

Полицейские задержали мужчину, который грозил ножом продавщицам.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В деревне Казанцево Сосновского района вооруженный мужчина перепугал сотрудниц магазина. Дебошир вел себя неадекватно и грозил продавщицам ножом.

Пыла мужчины хватило на несколько минут. Затем он покинул магазин и куда-то убежал.

Через день беглеца нашли и задержали. Оказалось, что это бездомный. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

— В настоящее время он находится в отделе полиции. Решается вопрос о квалификации его действий и возбуждении уголовного дела, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.