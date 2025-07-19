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В Волгоградской области задерживаются поезда № 340 и № 478 из-за ночной атаки БПЛА

19 июля в Волгоградской области сразу два проходящих поезда ожидаются с задержкой из-за ночной атаки БПЛА на Ростовскую область и повреждении инфраструктуры перегона «Лихая — Замчалово».

По данным ПривЖД, на текущий момент фиксируется опоздание поездов № 340 и № 478.

— В связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово (Ростовская область) на территории Северо-Кавказской железной дороги задерживаются пассажирские поезда, следующие далее через Приволжскую железную дорогу: № 340 Новороссийск — Нижний Новгород (более 7 часов) и № 478 Адлер — Челябинск (3 часа), — рассказали в пресс-службе транспортной компании.

Напомним, как ранее сообщала редакция, во время ночного налёта БПЛА на перегоне «Лихая — Замчалово» оказалась повреждена контактная сеть. На время устранения аварии движение было полностью остановлено. В результате произошедшего на юге России образовалась пробка из 50 поездов.

По информации на 09:30, аварийно-восстановительные бригады завершили ремонт контактной сети. Сейчас энергоснабжение перегона возобновлено, движение поездов открыто.

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