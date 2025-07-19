В Пермском крае полиция задержала телефонного мошенника

Сотрудники пермской полиции раскрыли мошенничество, совершенное в крупном размере. В отдел полиции Дзержинского района поступило заявление от 22-летней пермячки, которая стала жертвой обмана. Девушка сообщила, что неизвестный убедил ее перевести около 150 тысяч рублей на подконтрольные ему счета.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Пермского края, ранее не судимый. В настоящее время мужчина проходит проверку на причастность к другим аналогичным преступлениям.
В полиции призывают граждан быть внимательными и остерегаться мошеннических схем, которые могут угрожать их финансовой безопасности.