В Пермском крае полиция задержала телефонного мошенника

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Пермского края, ранее не судимый. В настоящее время мужчина проходит проверку на причастность к другим аналогичным преступлениям.