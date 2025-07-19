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Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Контактная сеть была повреждена в субботу утром из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово. Временно приостановили движение поездов. РЖД сообщала, что всего в пути задерживаются около 50 составов.

По уточненной информации компании, осуществляющей перевозки на полуостров, в пути следования задерживаются 12 поездов. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки от 1,5 до 7 часов.

«Все живы, здоровы. Но поезда задерживаются. Время задержки в пути может измениться», — сказали РИА Новости Крым в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс». И подчеркнули, что все пассажиры будут обеспечены горячим питанием на время ожидания отправки поездов.

Так, предварительно ожидается, что поезд 75/76 Омск — Симферополь задержится на шесть часов, поезда 97/98 Москва — Симферополь и 17/18 Москва — Симферополь — задержка на семь часов. Поезд 68/69 Москва — Симферополь задержка 6,5 часов. Поезд 177/178 Санкт-Петербург — Симферополь задержится ориентировочно на пять часов, перечислили в компании.

Кроме того, задерживаются поезда из Крыма. Поезда 17/18 Симферополь — Москва и 163/164 Феодосия — Москва — на пять часов, 27/28 Симферополь — Москва — задержка около четырех часов, 473/474 Симферополь — Смоленск — на 5,5 часов, ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург и 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург — на два часа, 167/168 Симферополь — Москва — на 1,5 часа.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По его словам, военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.

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