Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП произошло на Лужнецкой эстакаде с участием трех автомобилей

На Лужнецкой эстакаде случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

На Лужнецкой эстакаде случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

На место прибыли оперативные службы города, которые занимаются выяснением всех обстоятельств аварии и уточнением информации о возможных пострадавших.

Из-за ДТП движение в районе происшествия затруднено на протяжении четырех километров. Водителям советуют быть осторожными и при возможности выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием двух машин, одна из которых после столкновения перевернулась. В результате этой аварии пострадал один человек.

В результате ДТП на северо-востоке столицы погиб мужчина, управлявший электросамокатом. На улице Малыгина, в районе дома 2, он двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

Утром 15 мая на Юго-Восточной хорде в Москве загорелся грузовик. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. На месте пожара работали пять огнеборцев и одна пожарная машина. Спустя время огонь удалось потушить.