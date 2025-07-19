Недопустимые воспитательные меры в детском саду Владивостока расследует прокуратура

Также на публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, передав информацию специалистам управления образования для проведения проверки и принятия мер. Утверждается, что по жалобе на действия воспитателя детского сада № 145 с руководителем учреждения была проведена беседа. Доводы частично подтвердились, однако физическое воздействие по отношению к ребёнку не применялось. Воспитателем маме были принесены извинения. Руководителю рекомендовано усилить контроль за организацией пропускного режима на территорию детского сада. 17.07.25 в ходе личной беседы по телефону все вопросы с автором обращения были урегулированы. Но прокурорская проверка ещё продолжается.