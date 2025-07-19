Недопустимые воспитательные меры в детском саду Владивостока расследует прокуратура

Ситуацию освещала в социальных сетях мать пострадавшей девочки. Женщина пишет, что на минувшей неделе в группе, которую посещает её дочь, произошло три противоправных инцидента.
Во-первых, воспитательница причинила девочке физическую боль, грубо волоча её за локоть в группу. (Матери пришлось возвращаться и успокаивать ребёнка.).
Во-вторых, в один из дней воспитательницы не оказалось на рабочем месте к началу рабочего дня (в 07:30), и женщине, торопящейся на работу, пришлось оставить дочь другой сотруднице.
В-третьих, во время прогулки воспитатель оставила детей, отправившись провожать на остановку другого ребёнка, предположительно своего внука. Малыши остались под присмотром няни, которая, по словам женщины, в силу особенностей здоровья не может оперативно реагировать на ситуации в группе, и девочка убежала с игровой площадки. Её обнаружили в помещении группы спустя полчаса.
Также мать девочки отмечает, что воспитанники имеют возможность беспрепятственно покидать территорию детского сада, так как ворота территории не имеют надёжного замка, только щеколду, а возле сада проходит оживлённая магистраль.
Публикацией о неспокойной ситуации в детском саду заинтересовалась прокуратура, ведомство проводит проверку по факту предполагаемых нарушений образовательного процесса в детском саду. Также мать девочки написала на воспитательницу заявления в полицию и в адрес уполномоченного по правам ребенка.
Прокуратура опросит заведующую, воспитателей, а также родителей воспитанников.
Также на публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, передав информацию специалистам управления образования для проведения проверки и принятия мер. Утверждается, что по жалобе на действия воспитателя детского сада № 145 с руководителем учреждения была проведена беседа. Доводы частично подтвердились, однако физическое воздействие по отношению к ребёнку не применялось. Воспитателем маме были принесены извинения. Руководителю рекомендовано усилить контроль за организацией пропускного режима на территорию детского сада. 17.07.25 в ходе личной беседы по телефону все вопросы с автором обращения были урегулированы. Но прокурорская проверка ещё продолжается.