В Уфе спасают раненого птенца орла-могильника

В Уфимском районе люди заметили на дороге раненого орла и сразу обратились за помощью. Как позже выяснилось, это оказался не обычный канюк, а птенец орла-могильника, занесенного в Красную книгу.
В центре реабилитации «Пин и Пуф», куда доставили птицу, отметили, что орленок еще слишком мал. У птенца не до конца отросли перья, и летать он пока не может. Как он оказался в этом месте, остается загадкой: поблизости никогда не находили гнезд этого редкого вида.
Сейчас птенец находится под наблюдением специалистов.
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