В Уфе спасают раненого птенца орла-могильника

В центре реабилитации «Пин и Пуф», куда доставили птицу, отметили, что орленок еще слишком мал. У птенца не до конца отросли перья, и летать он пока не может. Как он оказался в этом месте, остается загадкой: поблизости никогда не находили гнезд этого редкого вида.