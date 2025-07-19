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ГУ МВД: пропавший в Самарской области 12-летний подросток найден живым

Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила о результатах поиска пропавшего юного жителя Волжского района.

Ранее мы писали, что 12-летний Николай Свиридов пропал 17 июля. Последний раз подростка видели рядом с Крестовой поляной, когда тот отдыхал на правом берегу Волги.

В какой-то момент мальчик пропал из виду. Как оказалось, Николай ушел и вернулся. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Сегодня, 18 июля в восьмом часу вечера ребенка разыскали. Он находился на территории села Ширяево Самарской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Самарской области.

Жизни и здоровью подростка ничто не угрожает, а в отношении пропавшего мальчика не было совершено противоправных действий, уточнили в полиции.

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