ГУ МВД: пропавший в Самарской области 12-летний подросток найден живым

Ранее мы писали, что 12-летний Николай Свиридов пропал 17 июля. Последний раз подростка видели рядом с Крестовой поляной, когда тот отдыхал на правом берегу Волги.
В какой-то момент мальчик пропал из виду. Как оказалось, Николай ушел и вернулся. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Сегодня, 18 июля в восьмом часу вечера ребенка разыскали. Он находился на территории села Ширяево Самарской области», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Самарской области.
Жизни и здоровью подростка ничто не угрожает, а в отношении пропавшего мальчика не было совершено противоправных действий, уточнили в полиции.
Следите за новостями Самарской области и Самары в нашем телеграм-канале! Также материалы редакции выходят на Дзене.