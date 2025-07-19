Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правоохранители Витебской области пресекли коррупционную схему в сельском хозяйстве

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел пресекли коррупционную схему в сельском хозяйстве Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Оперативники БЭП Витебской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным при получении взяток задержали двоих жителей Орши. Установлено, что 37-летний фигурант, являясь должностным лицом, совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечил коммерческой фирме победу в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей различным хозяйствам района. За содействие они получили от директора организации и его представителя Br20 тыс.

Следователями возбуждены уголовные дела за дачу и получение взятки. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.