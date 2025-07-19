Правоохранители Витебской области пресекли коррупционную схему в сельском хозяйстве

Оперативники БЭП Витебской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным при получении взяток задержали двоих жителей Орши. Установлено, что 37-летний фигурант, являясь должностным лицом, совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечил коммерческой фирме победу в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей различным хозяйствам района. За содействие они получили от директора организации и его представителя Br20 тыс.