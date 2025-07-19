Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Кузбассе

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2110. В результате лобового столкновения 19-летний водитель легковушки и трое его пассажиров погибли до прибытия скорой помощи.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в региональном МВД.
На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае. Трагедия произошла на федеральной трассе Бийск — Белокуриха в двух километрах от села Смоленское.