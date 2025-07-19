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Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Кузбассе

Жёсткое ДТП унесло жизни четырёх человек в Прокопьевском округе Кемеровской области. Как сообщили в МВД, трагедия произошла около 10:00 утра на 74-м километре автодороги «Белово — Коновалово — Прокопьевск».

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2110. В результате лобового столкновения 19-летний водитель легковушки и трое его пассажиров погибли до прибытия скорой помощи.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в региональном МВД.

На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Алтайском крае. Трагедия произошла на федеральной трассе Бийск — Белокуриха в двух километрах от села Смоленское.