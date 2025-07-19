В Качканаре в пожаре погиб мужчина

В Качканаре в 11 микрорайоне произошел пожар в одном из пятиэтажных домов. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.
— Площадь пожара составила пять квадратных метров, горели личные вещи. В результате пожара погиб мужчина, — сообщает ведомство. — Возгорание ликвидировано за семь минут.
На месте работали семь пожарных на трех единицах техники. Пожарным дознавателям предстоит установить причины трагедии.
По данным ведомства, 18 июля в Свердловской области произошло 22 пожара. Девять из них — в частном секторе. Семь произошли на открытых территориях.