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В Качканаре в пожаре погиб мужчина

Свердловчанин погиб в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Качканаре в 11 микрорайоне произошел пожар в одном из пятиэтажных домов. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

— Площадь пожара составила пять квадратных метров, горели личные вещи. В результате пожара погиб мужчина, — сообщает ведомство. — Возгорание ликвидировано за семь минут.

На месте работали семь пожарных на трех единицах техники. Пожарным дознавателям предстоит установить причины трагедии.

По данным ведомства, 18 июля в Свердловской области произошло 22 пожара. Девять из них — в частном секторе. Семь произошли на открытых территориях.