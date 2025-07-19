Легковушка перевернулась в столичном дворе из-за пьяного водителя

По предварительным данным, автомобиль Mercedes наехал на припаркованную у края проезжей части Geely. После этого он не остановился и наехал еще на осветительную мачту. В результате авто перевернулось.
Водитель автомобиля Mercedes доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
Выяснилось, что 34-летний мужчина был пьян. У него в крови обнаружили 1,76 промилле алкоголя.
В ГАИ напомнили, что за нетрезвое вождение положены крупные штрафы.
При уровне алкоголя от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых (8400 рублей) с лишением прав на 5 лет.
За повторное такое нарушение в течение года грозит уголовная ответственность.