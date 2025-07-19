Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка перевернулась в столичном дворе из-за пьяного водителя

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Авария с участием нетрезвого водителя произошла в одном из дворов в Минске, сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным, автомобиль Mercedes наехал на припаркованную у края проезжей части Geely. После этого он не остановился и наехал еще на осветительную мачту. В результате авто перевернулось.

Водитель автомобиля Mercedes доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

сообщили в ГАИ

Выяснилось, что 34-летний мужчина был пьян. У него в крови обнаружили 1,76 промилле алкоголя.

В ГАИ напомнили, что за нетрезвое вождение положены крупные штрафы.

При уровне алкоголя от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 базовых (8400 рублей) с лишением прав на 5 лет.

За повторное такое нарушение в течение года грозит уголовная ответственность.