Женщина попала в больницу после поездки на такси в Волгограде

В Волгограде на видео попало столкновение автомобиля «Фольксваген поло» с логотипами такси c кроссовером BAIC Х55. Это произошло утром 18 июля 2025 года рядом с Ворошиловским торговым центром. В ДТП травмы получила женщина — пассажирка такси, сообщает полиция региона. До пункта назначения она не доехала.
На видео видно, как ехавший по Рабоче-Крестьянской кроссовер затормозил перед светофором на перекрестке с улицей Ким, хотя ему и горел зеленый свет. Не ожидая этого, ехавший сзади таксист не успел затормозить и врезался в задний бампер внедорожника. Удар был довольно сильный. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.