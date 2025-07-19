Женщина попала в больницу после поездки на такси в Волгограде

На видео видно, как ехавший по Рабоче-Крестьянской кроссовер затормозил перед светофором на перекрестке с улицей Ким, хотя ему и горел зеленый свет. Не ожидая этого, ехавший сзади таксист не успел затормозить и врезался в задний бампер внедорожника. Удар был довольно сильный. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.