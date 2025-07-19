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На СВО без вести пропал самарский журналист Олег Новиков

В зоне проведения специальной военной операции пропал без вести самарский журналист Олег Новиков.

В СМИ появилась информация, что в зоне проведения специальной военной операции пропал без вести самарский журналист Олег Новиков. Об этом его жене передали из воинской части, где мужчина проходил службу.

Как пишет издание «Волга Ньюс», с начала спецоперации Олег беспокоился о том, что состояние его здоровья не позволит ему участвовать в боевых действиях. В свои почти 60 лет он опасался, что станет бременем для сослуживцев.

Несмотря на это, в апреле 2023 года мужчина все же заключил контракт с Министерством обороны. В звании старшего прапорщика он стал командиром мотострелкового отделения и в начале мая был направлен в зону боевых действий в ДНР.

Известие о его исчезновении пришло 15 мая, а супруга получила уведомление уже 11 июля, сообщает «ВолгаНьюс».

Семья Олега сейчас активно ищет любую информацию о местонахождении бойца. Связаться с ними можно по номеру +7 (927)715−22−99 (Александр).

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