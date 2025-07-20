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В Узбекистане пресекли деятельность предполагаемой ячейки ИГИЛ*

Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана сообщила о задержании группы лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Она запрещена на территории многих стран. Операция была проведена в городе Наманган при участии органов внутренних дел.

По официальным данным, в ходе обысков в домах 16 предполагаемых членов радикальной группы изъяты десятки мобильных телефонов, носители информации и религиозная литература без выходных данных. Следствие полагает, что участники ячейки распространяли экстремистские материалы через мессенджер Telegram, где ими было создано более 120 виртуальных каналов и групп.

Организатор, по данным СГБ, в 2022 году прошел обучение в частной религиозной школе («худжре») в Стамбуле. После возвращения в Узбекистан он, предположительно, вовлек в деятельность ещё несколько человек, включая основателя одного из частных вузов Намангана.

В отношении четырех наиболее активных фигурантов дела возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия продолжаются в отношении остальных участников.

* террористическая организация, запрещена в РФ.