В Узбекистане пресекли деятельность предполагаемой ячейки ИГИЛ*

Организатор, по данным СГБ, в 2022 году прошел обучение в частной религиозной школе («худжре») в Стамбуле. После возвращения в Узбекистан он, предположительно, вовлек в деятельность ещё несколько человек, включая основателя одного из частных вузов Намангана.