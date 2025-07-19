Разгерметизация котла произошла в доме Иркутска, последствия ЧП сняли на видео

Жителей дома, расположенного на улице Севастопольской в Иркутске, ранним утром 19 июля испугал сильный хлопок в одной из квартир на первом этаже. Как позже стало известно, из-за разгерметизации электронагревательного котла выбило двери и окна, также частично разрушило перегородки и перекрытие между этажами. Не обошлось без жертв — 14-летний школьник получил перелом ноги, а 45-летняя женщина — травмы рук и ног.