Разгерметизация котла произошла в доме Иркутска, последствия ЧП сняли на видео

Жителей дома, расположенного на улице Севастопольской в Иркутске, ранним утром 19 июля испугал сильный хлопок в одной из квартир на первом этаже. Как позже стало известно, из-за разгерметизации электронагревательного котла выбило двери и окна, также частично разрушило перегородки и перекрытие между этажами. Не обошлось без жертв — 14-летний школьник получил перелом ноги, а 45-летняя женщина — травмы рук и ног.
На место выезжали девять сотрудников МЧС, а также представители администрации. На кадрах, опубликованных с места происшествия, видно, что значительная часть дома сильно пострадала. Сейчас завалы разбирают, а жильцам предложили альтернативное жилье, однако обращений еще не поступало.
Сейчас Следком проводит проверку, ситуацией заинтересовались и в прокуратуре. В это время администрация оценивает размер ущерба и составляет план восстановительных работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многокилометровая очередь из машин выстроилась на Култукском тракте 19 июля.