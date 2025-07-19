В американской клинике мужчину затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

Как сообщило управление полиции округа Нассау, местный житель в момент происшествия был с металлической цепью на шее. В помещение, где проводят обследование, он зашел без разрешения. Его втянуло в устройство во время его работы. Как уточняет телеканал WABC, пострадавший не был пациентом клиники, он пришел в медучреждение с кем-то другим.