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Спецназ и наркоконтроль ворвались на вечеринку в бар Gossip в Волгограде

Полиция и СОБР искали нарушителей закона и наркоманов.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция скоро приучит молодежь ходить по клубам в пятницу только трезвыми и с паспортом. Силовики все лето устраивают рейды по ночным заведениям города, врываются туда в разгар вечеринки, включают свет и начинают проверять документы. Очередное мероприятие силовики устроили вечером 18 июля. В бары в Центральном районе, в том числе в Gossip на Чуйкова, заглянули полицейские, Росгвардия, сотрудники наркоконтроля.

С собой взяли автомобиль — передвижную лабораторию областного наркодиспансера. Всех подозрительных отправляли сдавать тест на наркотики. У посетителей проверили документы, особенно смотрели на возраст в паспорте — несовершеннолетних отправляют домой к родителям.

— Также обращали внимание на соблюдение законности при реализации алкоголя, проверили граждан на предмет нахождения в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство, — рассказали об итогах рейда в ГУ МВД по Волгоградской области.

В полиции говорят, что все делают с благой целью, стараясь снизить употребление наркотиков и психоактивных веществ молодежью.