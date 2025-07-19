Спецназ и наркоконтроль ворвались на вечеринку в бар Gossip в Волгограде

В Волгограде полиция скоро приучит молодежь ходить по клубам в пятницу только трезвыми и с паспортом. Силовики все лето устраивают рейды по ночным заведениям города, врываются туда в разгар вечеринки, включают свет и начинают проверять документы. Очередное мероприятие силовики устроили вечером 18 июля. В бары в Центральном районе, в том числе в Gossip на Чуйкова, заглянули полицейские, Росгвардия, сотрудники наркоконтроля.