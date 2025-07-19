«Газель» сбила 63-летнего мужчину в Промышленном районе Самары 18 июля

Все случилось примерно в 14:15 возле дома № 37 по улице Демократической. Мужчина переходил дорогу на красный свет. В этом момент со стороны улицы Г. Димитрова в направлении улицы Ташкентской ехала «Газель», за рулем которой находился 22-летний водитель.