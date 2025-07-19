«Газель» сбила 63-летнего мужчину в Промышленном районе Самары 18 июля

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. По данным ведомства, ДТП, в котором пострадал 63-летний мужчина, произошло днем 18 июля в Промышленном районе областной столицы.
Все случилось примерно в 14:15 возле дома № 37 по улице Демократической. Мужчина переходил дорогу на красный свет. В этом момент со стороны улицы Г. Димитрова в направлении улицы Ташкентской ехала «Газель», за рулем которой находился 22-летний водитель.
В результате 63-летний пешеход попал под машину и был доставлен в медицинский стационар.
В общей сложности за минувшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано 525 нарушений правил дорожного движения. За это время произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.
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