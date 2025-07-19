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В Уфе задержали 19-летнего водителя «Лексуса» без прав

Молодой водитель заехал на автостоянку ГАИ и оказался нарушителем.

Источник: Аргументы и факты

На автостоянку отдела регистрации транспорта на Индустриальном шоссе, 42/2, прибыл автомобиль «Лексус» под управлением 19-летнего водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, при проверке выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

Также установлено, что машина оборудована световыми приборами красного цвета, что нарушает правила допуска к эксплуатации. Кроме того, отсутствовал страховой полис.

Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы за управление без прав, отсутствие ОСАГО и наличие технических неисправностей.