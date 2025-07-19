В Уфе задержали 19-летнего водителя «Лексуса» без прав

На автостоянку отдела регистрации транспорта на Индустриальном шоссе, 42/2, прибыл автомобиль «Лексус» под управлением 19-летнего водителя. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, при проверке выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.