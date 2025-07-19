В Минске Mercedes перевернулся во дворе жилого дома, врезавшись в Geely и столб. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 18 июля 34-летний водитель автомобиля Mercedes ехал по двору дома № 56/1, расположенного по улице Плеханова и врезался в стоящую у края проезжей части машину Geely.
После ДТП водитель Mercedes далее продолжил движение, но врезался в осветительную мачту и авто перевернулось. Мужчина был доставлен в больницу для обследования. Сотрудники ГАИ, работавшие на месте аварии, подозрение вызвало физическое состояние водителя.
Машина с пьяным водителем за рулем перевернулась во дворе жилого дома в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Последний был доставлен на медицинское освидетельствование, которое выявило наличие 1,76 промилле алкоголя в организме водителя», — уточнили в ведомстве.
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