Сотрудники МЧС выявили нарушения на стихийных пляжах Самарской области 18 июля

Специалисты регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ продолжают заниматься профилактикой безопасности на воде. 18 июля они провели профилактический рейд на несанкционированных пляжах Самарской области.
Одна из целей подобных мероприятий — напомнить отдыхающим правила безопасного поведения на воде. Сотрудники МЧС вместе с инспекторами ГИМС побывали на стихийных пляжах и вручили жителям области памятки.
Отдыхающим напомнили о том, что позволять детям находиться в воде можно только под присмотром взрослым, а также самим не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Также представители экстренных служб выявили и нарушения на стихийных пляжах. Речь идет об управлении моторными лодками с просроченными удостоверениями. Также были замечены и те, кто плавал на сапбордах в местах, предназначенных для безопасного хода речных судов.
Всем нарушителям выписали предписания.
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