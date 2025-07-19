Жители Башкирии увидят соседство Венеры, Юпитера и Луны

Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное расположение планет и Луны в предрассветные часы 22 и 23 июля. Об этом рассказали в уфимском планетарии.
Ранним утром 22 июля первым на небосводе появится яркая Венера. Чуть позже, около 3:30, слева от нее низко над горизонтом можно будет разглядеть Юпитер. К моменту, когда до восхода солнца останется час, газовый гигант поднимется на пять градусов над северо-восточной линией горизонта.
На следующий день астрономическая картина дополнится: к Юпитеру присоединится Луна. Это небесное трио будет хорошо видно вплоть до рассвета.
Астрономы отмечают, что для наблюдения лучше выбирать открытые площадки с хорошим обзором восточной части горизонта.
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