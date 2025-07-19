Жители Башкирии увидят соседство Венеры, Юпитера и Луны

Ранним утром 22 июля первым на небосводе появится яркая Венера. Чуть позже, около 3:30, слева от нее низко над горизонтом можно будет разглядеть Юпитер. К моменту, когда до восхода солнца останется час, газовый гигант поднимется на пять градусов над северо-восточной линией горизонта.