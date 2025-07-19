Трагедия на реке Усолка: в Дзержинском утонул мужчина

Сегодня стало известно о гибели мужчины, утонувшего во время купания в реке Усолка, в районе населенного пункта Дзержинское.
Как рассказали в УМЧС России по Красноярскому краю , трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает купаться только на оборудованных пляжах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни!
Как раннее писал «МК в Красноярске», на реке Чулым утонул мужчина. Это уже тридцатый случай гибели на водоемах региона в текущем купальном сезоне.