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Трагедия на реке Усолка: в Дзержинском утонул мужчина

Сегодня стало известно о гибели мужчины, утонувшего во время купания в реке Усолка, в районе населенного пункта Дзержинское.

Сегодня стало известно о гибели мужчины, утонувшего во время купания в реке Усолка, в районе населенного пункта Дзержинское.

Как рассказали в УМЧС России по Красноярскому краю , трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает купаться только на оборудованных пляжах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни!

Как раннее писал «МК в Красноярске», на реке Чулым утонул мужчина. Это уже тридцатый случай гибели на водоемах региона в текущем купальном сезоне.