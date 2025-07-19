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В Ростове пассажирам задержанных из-за БПЛА поездов раздают воду и сухпайки

3500 бутылок воды раздали в Ростове пассажирам задержавшихся из-за БПЛА поездов.

Источник: Комсомольская правда

3,5 тысячи бутылок воды и почти восемь тысяч сухпайков раздали пассажирам поездов, задержавшихся из-за ночной атаки БПЛА в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба РЖД, питьем и питанием обеспечивают людей в донском регионе и трех соседних — Воронежской, Липецкой и Волгоградской областях.

— Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам задержанных поездов. На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной воды и сухих пайков. Всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти 8 тысяч наборов питания. Еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время, — прокрмментировали в компании.

Напомним, более 50 поездов задержались и следуют с отставанием от графика из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Это произошло после падения обломков дрона во время атаки БПЛА в ночь на 19 июля. За несколько часов силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над донским регионом, но ущерб был серьезным. Пострадала сотрудница железной дороги — ее доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Также в городе загорелись несколько домов. Без света остались пять населенных пунктов, в которых живут около двух тысяч человек. А в Донецке произошел ландшафтный пожар.

— Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА, — проинформировал жителей Дона глава региона Юрий Слюсарь.

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