В Ростове пассажирам задержанных из-за БПЛА поездов раздают воду и сухпайки

Напомним, более 50 поездов задержались и следуют с отставанием от графика из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Это произошло после падения обломков дрона во время атаки БПЛА в ночь на 19 июля. За несколько часов силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над донским регионом, но ущерб был серьезным. Пострадала сотрудница железной дороги — ее доставили в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Также в городе загорелись несколько домов. Без света остались пять населенных пунктов, в которых живут около двух тысяч человек. А в Донецке произошел ландшафтный пожар.