Жителю Екатеринбурга выставили счёт в 10 млрд рублей за парковку

На платной парковке Екатеринбурга мужчина собирался оплатить стоянку, как вдруг заметил неладное — сумма оплаты на терминале составляла 10 млрд рублей. Мужчина планировал припарковаться всего на три часа, однако из-за астрономической суммы ему пришлось уехать в другое место. Об этом сообщает E1.ru.