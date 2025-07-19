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Жителю Екатеринбурга выставили счёт в 10 млрд рублей за парковку

На платной парковке Екатеринбурга мужчина собирался оплатить стоянку, как вдруг заметил неладное — сумма оплаты на терминале составляла 10 млрд рублей. Мужчина планировал припарковаться всего на три часа, однако из-за астрономической суммы ему пришлось уехать в другое место. Об этом сообщает E1.ru.

Источник: РИА "Новости"

По словам пострадавшего, он чудом успел отдёрнуть банковскую карту, увидев на экране число с десятью нулями. Попытка отменить сомнительную операцию окончилась неудачей: терминал заблокировался и предложил использовать другую карту или QR-код.

Городская администрация прокомментировала ситуацию как технический сбой и пообещала провести проверку.

Ранее москвичке запретили парковать свою машину на парковке элитного клуба Soho Country Club из-за «нестатусного» Mercedes-Benz. В тот день пускали только Bentley и Lamborghini, а её автомобиль якобы не соответствовал уровню клуба.