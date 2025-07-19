Жителю Екатеринбурга выставили счёт в 10 млрд рублей за парковку

По словам пострадавшего, он чудом успел отдёрнуть банковскую карту, увидев на экране число с десятью нулями. Попытка отменить сомнительную операцию окончилась неудачей: терминал заблокировался и предложил использовать другую карту или QR-код.
Городская администрация прокомментировала ситуацию как технический сбой и пообещала провести проверку.
Ранее москвичке запретили парковать свою машину на парковке элитного клуба Soho Country Club из-за «нестатусного» Mercedes-Benz. В тот день пускали только Bentley и Lamborghini, а её автомобиль якобы не соответствовал уровню клуба.