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Убитый в Киеве полковник СБУ оказался связан с подрывом «Северного потока»

Одним из участников диверсий против «Северного потока» оказался полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве 10 июля. Об этом сообщила газета The Times. До сих пор о Ворониче сообщалось лишь как о кураторе секретного подразделения, причастного к атакам на территории ЛДНР и Курской области.

Источник: AP 2024

Однако новое расследование британского издания добавило деталей — он якобы был одним из координаторов подрыва газопровода «Северный поток» и участвовал в планировании ряда диверсий за пределами Украины. Воронич начал службу в СБУ в 1998 году, переехав в Киев из Карпатского региона. Он также стоял за организацией убийства Алексея Мозгового — командира отряда «Призрак» в ЛНР в 2015 году.

Напомним, что полковник СБУ Воронич был убит 10 июля в Киеве. Нападение произошло утром около 09:00: неизвестный сделал пять выстрелов из пистолета с глушителем и скрылся с места преступления.

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