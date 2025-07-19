Убитый в Киеве полковник СБУ оказался связан с подрывом «Северного потока»

Однако новое расследование британского издания добавило деталей — он якобы был одним из координаторов подрыва газопровода «Северный поток» и участвовал в планировании ряда диверсий за пределами Украины. Воронич начал службу в СБУ в 1998 году, переехав в Киев из Карпатского региона. Он также стоял за организацией убийства Алексея Мозгового — командира отряда «Призрак» в ЛНР в 2015 году.