В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов

В Екатеринбурге на площади Коммунаров трамвай № 1 (Академика Парина — Вторчермет) сошел с рельсов и снес дорожный знак. Из-за этого в центре образовался затор. Видеокадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Транспортные новости».
— Движение почти полностью парализовано, выбирайте пути объезда. Трамваи едут кругом через Луначарского и Челюскинцев, — сказано в сообщении.
На место прибыли дорожники. Они применяли кран, но сцепное устройство не выдержало. Специалисты позднее смогли отбуксировать вставший вагон. По итогу, примерно в 15: 38 дорожники смогли устранить проблему, а также возобновить трамвайное движение.