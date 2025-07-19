Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов

В Екатеринбурге трамвай № 1 сошел с рельсов.

Источник: telegram-канал «Транспортные новости»

В Екатеринбурге на площади Коммунаров трамвай № 1 (Академика Парина — Вторчермет) сошел с рельсов и снес дорожный знак. Из-за этого в центре образовался затор. Видеокадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Транспортные новости».

— Движение почти полностью парализовано, выбирайте пути объезда. Трамваи едут кругом через Луначарского и Челюскинцев, — сказано в сообщении.

На место прибыли дорожники. Они применяли кран, но сцепное устройство не выдержало. Специалисты позднее смогли отбуксировать вставший вагон. По итогу, примерно в 15: 38 дорожники смогли устранить проблему, а также возобновить трамвайное движение.