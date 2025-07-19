В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов

На место прибыли дорожники. Они применяли кран, но сцепное устройство не выдержало. Специалисты позднее смогли отбуксировать вставший вагон. По итогу, примерно в 15: 38 дорожники смогли устранить проблему, а также возобновить трамвайное движение.