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В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий.

Источник: © РИА Новости

В ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен. Было нарушено электроснабжение. На железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово движение поездов было приостановлено, задержаны более 50 поездов.

«Электроснабжение в микрорайоне Лиховском полностью восстановлено. Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», — написал Камоцкий в Telegram.

Он уточнил, что взрывотехники завершили работы, жителям уже можно покидать дома.

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