В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен. Было нарушено электроснабжение. На железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово движение поездов было приостановлено, задержаны более 50 поездов.
«Электроснабжение в микрорайоне Лиховском полностью восстановлено. Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», — написал Камоцкий в Telegram.
Он уточнил, что взрывотехники завершили работы, жителям уже можно покидать дома.
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