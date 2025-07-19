МВД Беларуси показало, как директор предприятия получил взятку из багажника

На видео, опубликованном МВД, попал момент встречи двух фигурантов. Один из них открывает багажник автомобиля, достает деньги и передает их второму лицу. Следователи завели уголовные дела за дачу и получение взяток. Милиция устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.