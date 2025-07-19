МВД Беларуси показало, как директор предприятия получил взятку из багажника. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудниками БЭП Витебской области при поддержке бойцов ОМОНа с поличным в момент получения взяток были задержаны двое жителей Орши. Выяснилось, что 37-летний фигурант, являющийся должностным лицом, вместе с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечили коммерческой компании победу в процедуре закупок услуг, связанных с ремонтом сельскохозяйственной техники, принадлежащей различным хозяйствам района.
«За “содействие” они получили от директора организации и его представителя 20 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
На видео, опубликованном МВД, попал момент встречи двух фигурантов. Один из них открывает багажник автомобиля, достает деньги и передает их второму лицу. Следователи завели уголовные дела за дачу и получение взяток. Милиция устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.
Ранее белорус получил уголовное дело из-за «аленького цветка» в пластиковом ведре.
Кстати, МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси.
А еще мы писали, что умерла Софья Борисюк, солистка белорусского народного дуэта «Зоя и Валера», который прославился исполнением песни Елены Ваенги и удивлял Андрея Малахова.