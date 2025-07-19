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Расселённый дом на улице Мира загорелся в Новосибирске

На тушение привлекали 28 человек и 8 единиц техники.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске пожарные потушили загоревшийся расселенный дом на улице Мира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло днем 19 июля на улице Мира. По прибытию пожарных на место ЧП, открытый огонь вырывался из окон на втором этаже трехэтажного кирпичного дома. Отмечается, что дом нежилой.

На тушение привлекали 28 человек и 8 единиц техники. Горение было ликвидировано за 44 минуты, для этого привлекали автолестницу.

В результате пожара огонь повредил квартиру на втором этаже и кровлю на общей площади 50 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.