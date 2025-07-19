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Бастрыкин потребовал доклад о неудовлетворительном состоянии дороги в Башкирии

В Башкирии проверят состояние разбитой дороги после жалобы жителей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Чишминского района Башкирии пожаловались на невозможность нормально передвигаться между своими населенными пунктами. Как следует из обращения, направленного в приемную главы СК России Александра Бастрыкина, единственная дорога, связывающая деревни Новые Ябалаклы, Альбеево и село Чукраклы с райцентром, находится в плачевном состоянии.

По словам сельчан, асфальтового покрытия на дороге нет вообще. После дождей грунтовку размывает, а многочисленные ямы делают проезд практически невозможным. Местные жители неоднократно обращались в ответственные инстанции, но ситуация так и не изменилась.

После поступления жалобы СУ СКР по РБ начало проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следкома Марату Галиханову лично доложить о ходе проверки.

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