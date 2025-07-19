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Госавтоинспекция задержала 17-летнего бесправника в Гомельской области

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Cотрудники ГАИ задержали 17-летнего подростка, управлявшего мопедом без водительского удостоверения, городе Ветка Гомельской области, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Источник: УВД Гомельского облисполкома

Как сообщили правоохранители, задержать несовершеннолетнего удалось после погони.

По информации ГАИ, юноша управлял незарегистрированным мопедом, не имея прав на управление транспортным средством. Кроме того, он перевозил несовершеннолетнего пассажира, оба они ехали без мотошлемов.

В отношении нарушителя составлено три административных протокола, которые будут переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает родителям о недопустимости управления транспортными средствами детьми без водительских прав. Ведомство призывает родителей помогать подросткам получить права законным путем, чтобы избежать штрафов и, главное, обезопасить их жизнь.