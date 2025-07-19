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В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали, кто погиб в ДТП на Краснофлотцев

На Урале в ДТП погиб водитель Audi и его пассажир.

19 июля в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев, 47 произошло смертельное ДТП. Автомобиль Audi ехал в сторону улицы Шефской и выехал на встречную полосу. Далее авто столкнулся с троллейбусом. Водитель иномарки скончался на месте. В больнице № 23 скончалась пассажир авто — женщина.

Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказала, кто погиб в страшной аварии.

— В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля Audi от полученных травм погиб на месте. Его32-летняя пассажир- девушка скончалась в горбольнице № 23, — сообщает ведомство.

Уточняется, что в больницу № 36 увезли еще двое пассажиров иномарки. Ими оказались 29 летний парень и 27- летняя девушка. Они получили различные травмы.