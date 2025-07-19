В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали, кто погиб в ДТП на Краснофлотцев

19 июля в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев, 47 произошло смертельное ДТП. Автомобиль Audi ехал в сторону улицы Шефской и выехал на встречную полосу. Далее авто столкнулся с троллейбусом. Водитель иномарки скончался на месте. В больнице № 23 скончалась пассажир авто — женщина.