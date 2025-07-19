На ЗАЭС опровергли сообщения о пожаре на территории станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Сообщения о якобы начавшемся на территории Запорожской АЭС пожаре не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба атомной станции.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что лес загорелся в окрестностях Энергодара, угрозы для Запорожской АЭС нет.
«Сообщения в некоторых пабликах о пожаре на Запорожской АЭС — недостоверно. В информационном пространстве распространяются ложные сообщения. Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, специализированные службы оперативно реагируют и локализуют лесной пожар.
«Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы. Угрозы радиационной безопасности нет. Ситуация на Запорожской АЭС стабильна и безопасна. Мониторинг обстановки ведется в непрерывном режиме», — отметили в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.