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Напавшего на врача в Костанае мужчину арестовали на два месяца

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. МВД Казахстана сообщил об аресте мужчины, напавшего на врача в Костанае.

Источник: Polisia.kz

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 106 уголовного кодекса Республики Казахстан — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

говорится в сообщении

Инцидент произошел 17 июля в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга Антона Кистанова и нанес ему телесные повреждения.

Обследование показало, что врач получил перелом черепа, позже его перевезли в Астану на лечение.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова выпустила обращение к казахстанцам и призвала остановить насилие в отношении врачей. В Костанае врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди, написала министр.

Глава Минздрава также сообщила, что в сентябре в парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников.