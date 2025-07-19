Напавшего на врача в Костанае мужчину арестовали на два месяца

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 106 уголовного кодекса Республики Казахстан — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Инцидент произошел 17 июля в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга Антона Кистанова и нанес ему телесные повреждения.
Обследование показало, что врач получил перелом черепа, позже его перевезли в Астану на лечение.
Глава Минздрава Акмарал Альназарова выпустила обращение к казахстанцам и призвала остановить насилие в отношении врачей. В Костанае врач потерял сознание от удара пациента, просто потому что тот не захотел ждать своей очереди, написала министр.
Глава Минздрава также сообщила, что в сентябре в парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников.