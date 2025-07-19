Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности в Башкирии

В 2024 году более трети всех смертей в Башкирии (33,1%) были связаны с болезнями системы кровообращения. Это следует из данных республиканской программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя за последние четыре года показатель снизился на 20%, достигнув 417,8 случаев на 100 тысяч населения, в некоторых районах ситуация вызывает серьезные опасения.
Особенно тревожная статистика зафиксирована в девяти муниципалитетах. Наибольшее количество летальных исходов отмечено в Стерлибашевском районе (567,9 случаев на 100 тысяч жителей). Немногим лучше ситуация в Федоровском, Куюргазинском и Ермекеевском районах, где показатели превышают 500 случаев.
В то же время ряд территорий демонстрирует относительно благополучную картину. Наименьшее количество смертей от сердечно-сосудистых патологий зарегистрировано в Октябрьском, Архангельском и нескольких других районах, где местные власти уделяют особое внимание профилактике и своевременной медицинской помощи, передает UfaTime.ru.
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