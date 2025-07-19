В Воронежском парке «Белый колодец» утонул 20-летний парень

Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, молодой человек плавал на центральном пляже вместе с другом, но немного заплыл вглубь водоема. Кроме того, местные жители утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло стать причиной его гибели.