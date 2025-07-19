В Воронежском парке «Белый колодец» утонул 20-летний парень

В парке «Белый колодец» произошла трагедия — утонул 20-летний молодой человек. Об этом стало известно в субботу, 19 июля, от представителей следственного управления СК России.
По данным ведомства, тело парня было обнаружено в водоеме, находящемся в Хохольском районе, в тот же день. При первичном осмотре не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Следователи начали доследственную проверку и осуществляют ряд мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, молодой человек плавал на центральном пляже вместе с другом, но немного заплыл вглубь водоема. Кроме того, местные жители утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло стать причиной его гибели.