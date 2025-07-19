В Башкирии спасатели не дали утонуть в озере мужчине

Во время патрулирования в Баймакском районе Башкирии сотрудники республиканского Госкомитета по ЧС предотвратили возможную трагедию. На озере Талкас они заметили 35-летнего жителя Челябинской области, который в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть водоем.
— Оперативно среагировав на опасную ситуацию, спасатели вытащили мужчину из воды. После оказания помощи его передали родственникам, — заключили в ведомстве.
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