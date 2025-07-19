В Петербурге водитель «Ауди» устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Инцидент произошел сегодня ночью. Полицейские попытались остановить «Ауди А4», однако 28-летний водитель, предприниматель по профессии, проигнорировал требование и попробовал скрыться. Во время погони он не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин. В результате 20-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.
После задержания мужчина отказался от медосвидетельствования, за что в отношении него составили соответствующий протокол (статья 12.26 КоАП РФ). Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным полиции, это не первый случай, когда водитель попадает в поле зрения правоохранителей в состоянии опьянения. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Повторное управление автомобилем в пьяном виде»).