В Петербурге водитель «Ауди» устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Инцидент произошел сегодня ночью. Полицейские попытались остановить «Ауди А4», однако 28-летний водитель, предприниматель по профессии, проигнорировал требование и попробовал скрыться. Во время погони он не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин. В результате 20-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.