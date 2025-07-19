В Тольятти насмерть сбили пятилетнего ребенка на пешеходном переходе 19 июля

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
Дорожная трагедия произошла 19 июля в первой половине дня. В Комсомольском районе Тольятти пятилетний ребенок попал под колеса иномарки и погиб.
«Сегодня около 11:50 в поселке Федоровка женщина, 1987 года рождения, управляя автомобилем “Хонда Цивик”, допустила наезд на мальчика, 5 лет, который переходил в проезжую часть по нерегулируемой пешеходной дороге», — сообщил начальника тольяттинского ГАИ Алексей Качкин.
Мальчик скончался на месте ДТП, которое произошло возле дома № 37А по улице 13-я линия. Со слов 37-летней женщины-водителя, ребенок выбежал на проезжую часть, уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
На месте происшествия работала следственная группа.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки в нашем регионе 5 человек пострадали в результате 5 дорожных аварий. Также за это время инспекторы ГАИ зарегистрировали 525 нарушений ПДД.
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