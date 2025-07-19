В МВД рассказали о «золотом часе» при утечке персональных данных

При взломе аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях нужно сменить пароль на относительно сложный и включить двухфакторную идентификацию. Также в списке привязанных к аккаунту устройств нужно отключить все незнакомые и недоступные девайсы. Кроме того, следует обратиться в службу поддержки сервиса и предупредить круг своих контактов, что аккаунтом могли завладеть злоумышленники.