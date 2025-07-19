В Башкирии нашли мертвым 19-летнего студента из Агидели

В Башкирии свернули поиски 19-летнего Радмира Саитова. Молодой человек из Агидели пропал 12 июня, оставив родных в мучительной неизвестности. Как выяснилось сегодня, молодой человек был найден погибшим, по факту его смерти уже начато расследование.
Последний раз Радмира видели живым 11 июня. Его девушка рассказала, что парень ночевал у нее и утром собирался вернуться в общежитие колледжа, расположенное в 20 минутах ходьбы. Больше на связь он не выходил. Телефон Радмира оказался выключен, а в социальных сетях не появилось ни одной активности.
Мать пропавшего описывала сына как спокойного и неконфликтного молодого человека. Единственной проблемой было его нежелание продолжать обучение по специальности «электрик», хотя до окончания колледжа оставался всего год. В последний вечер перед исчезновением мать просила его разобраться с академической задолженностью.
Отчаявшиеся родственники предприняли все возможные меры. Подали заявление в полицию, обратились в поисковые отряды, распространяли информацию в соцсетях и даже проверили версию возможного ухода в зону СВО.
Однако все усилия оказались тщетны. Обстоятельства скоропостижного ухода студента теперь устанавливают следователи.
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