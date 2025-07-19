В Башкирии нашли мертвым 19-летнего студента из Агидели

Последний раз Радмира видели живым 11 июня. Его девушка рассказала, что парень ночевал у нее и утром собирался вернуться в общежитие колледжа, расположенное в 20 минутах ходьбы. Больше на связь он не выходил. Телефон Радмира оказался выключен, а в социальных сетях не появилось ни одной активности.